22 березня Львівська ОВА внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Про це повідомляють журналісти "Схем".

До теми "Схеми" стверджують, що скандальний Портнов у червні виїхав з України через КПП на Закарпатті

Як син Портнова виїхав за кордон

Рішення про виїзд Портнова-молодшого ОВА винесла на підставі відповідного звернення від організації "Народна самооборона". 23 березня чоловік перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець". Станом на 6 вересня він не повернувся в Україну.

До речі, разом з Портновим кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова. Саме на його автівці чоловіки виїхали з України.

Журналісти звернулися через месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар. Він прочитав повідомлення, але не відповів.

Що кажуть у Львівській ОВА

У нас в день понад 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему «Шлях», якщо перевести в кількість людей – це понад 2 000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти,

– зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Що відомо про Андрія Портнова

Соратник президента-втікача Віктора Януковича з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. З іншими медіа у Портнова не склалося: він погрожував журналістам "Схем", але суд став на його сторону. Також проросійський діяч програв судовий позов проти 24 каналу.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в Україні.

Андрій Портнов намагався переписати підручники з історії, але Апеляційний суд відмовив соратнику Януковича.

Наприкінці 2021 року США ввели санкції проти Портнова. Портнова покарали за створення корупційної мережі в судах і купівлю рішень.

У березні 2022 року журналісти "Схем" встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського мзс сєргєя лаврова.

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