Тепер Андрій Портнов повинен відшкодувати судові витрати всіх, проти кого подавав позови. Рішення Верховного Суду оскарженню не підлягає.

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Суть судового позову

У лютому 2019 року Конституційний Суд скасував закон про незаконне збагачення. Через це Офісу генпрокурора довелося закрити низку кримінальних проваджень, зокрема й проти одіозного Андрія Портнова. На це звернув увагу голова Центру протидії корупції, автор та ведучий програми "Право на гідність" Віталій Шабунін в одному з її випусків ще в червні того року.

Через місяць Андрій Портнов подав одразу 3 позови проти Офісу генпрокурора, Віталія Шабуніна та 24 каналу. Причиною цього ексзаступник голови Адміністрації Януковича назвав порушення презумпції невинуватості. Через це Портнов вимагав публічної спростування інформації про кримінальні справи, в яких він фігурував.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд постановив скасувати рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду, які напередодні підтримали Андрія Портнова та задовольнили його позов. Натомість суд підтримав 24 канал, Віталія Шабуніна та Офіс генпрокурора.

Рішення суду є остаточним, тому Портнов уже не зможе його оскаржити.

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