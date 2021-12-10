Генпрокурорка зазначила, що рішення Мінфіну США не призведе до відкриття нових кримінальних справ проти Портнова та Тупицького в Україні. Проте слідство проти колишнього голови КСУ вже ведуть.

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Що передбачає "закон Магнітського"

Застосування "закону Магнітського" передбачає покарання для людей, які причетні до шахрайства та порушення прав людини.

Портнова покарали за створення корупційної мережі в судах і купівлю рішень.

Тупицького – за отримання хабаря.

Ми прекрасно розуміємо, що юридичної підстави запровадження санкцій інших країн для української юрисдикції для відкриття кримінальних справ немає. Але ми так само з вами прекрасно обізнані, що відбувається в цьому плані в Україні,

– зазначила Венедіктова.

По Тупицькому в Україні – дві кримінальні справи

Генпрокурорка наголосила, що в Україні проти Тупицького – вже два кримінальні провадження. В одному з них розслідування уже завершили.

Зазначимо, що зараз Венедіктова перебуває з першим за 19 років візитом генпрокурора до Міністерства юстиції США. Вона вже зустрілась з заступником генпрокурора США з питань кримінальних справ.

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Коротко про санкції проти Тупицького та Портнова:

9 грудня Мінфін США та Держдеп США ввели санкції проти колишнього регіонала Андрія Портнова та колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького та його дружини.

Портнову закидають втручання у роботу Офісу генпрокурора та Конституційного Суду.

Щодо Тупицького – то його та дружину звинувачують у причетності до корупційних схем.

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