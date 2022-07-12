Портнов втік з України попри заборону чоловікам виїздити за кордон

Про це журналістам "Схем" стало відомо від трьох незалежних одне від одного джерел. Повідомляється, що Портнов виїхав в Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

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Журналісти звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу, щоб отримати пояснення, на яких підставах 48-річний Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

У відповідь у Держприкордонслужбі повідомили, що не нададуть відповідь, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти очікують відповіді від СБУ на запит про те, чи досліджують у службі діяльність Портнова, зокрема його зв'язки з росією.

Що відомо про діяльність Портнова