Садовый призвал не забывать о Саакашвили, а наоборот говорить о нем. Также мэр Львова поблагодарил президента Украины за призыв к действующим властям Грузии.

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Садовый не на шутку озабочен видом и здоровьем Саакашвили

Более года Михеил Саакашвили находится в тюрьме. Напомним, что сначала политика обвинялась в злоупотреблении служебным положением. Впоследствии возбуждено еще 3 уголовных дела:

Разгон акции 7 ноября 2007;

растрата государственных средств;

незаконное пересечение границы Грузии.

У Саакашвили дела очень плохо. Об этом, говорит Садовый, можно судить по фотографиям и видео, которые появились в сети.

Мэр Львова считает, что нельзя молчать и только наблюдать, что делают с политиком. Он поблагодарил президента страны за его позицию и поддержку бывшего президента Грузии.

То, что прямо сейчас делают из Саакашвили, — стыд для всего демократического мира. Недостойно держать в тюрьме человека, который вытащил Грузию из "совдеповской" пропасти,

– написал мэр Львова.

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Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: что об этом известно