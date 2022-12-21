Садовый призвал не забывать о Саакашвили, а наоборот говорить о нем. Также мэр Львова поблагодарил президента Украины за призыв к действующим властям Грузии.

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Садовый не на шутку озабочен видом и здоровьем Саакашвили

Более года Михеил Саакашвили находится в тюрьме. Напомним, что сначала политика обвинялась в злоупотреблении служебным положением. Впоследствии возбуждено еще 3 уголовных дела:

  • Разгон акции 7 ноября 2007;
  • растрата государственных средств;
  • незаконное пересечение границы Грузии.

У Саакашвили дела очень плохо. Об этом, говорит Садовый, можно судить по фотографиям и видео, которые появились в сети.

Мэр Львова считает, что нельзя молчать и только наблюдать, что делают с политиком. Он поблагодарил президента страны за его позицию и поддержку бывшего президента Грузии.

То, что прямо сейчас делают из Саакашвили, — стыд для всего демократического мира. Недостойно держать в тюрьме человека, который вытащил Грузию из "совдеповской" пропасти,
– написал мэр Львова.

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Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: что об этом известно

  • Состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. В СМИ появилась информация об отравлении бывшего президента Грузии тяжелыми металлами, что могло повлечь за собой "дисфункцию мозга".
  • МИД Украины призвал власти Грузии отправить политика на лечение в Европу или США. Также Владимир Зеленский лично попросил Грузию перевести Саакашвили на лечение за границу. Президент Украины подчеркнул, что издевательство над бывшим президентом Грузии необходимо немедленно прекратить.
  • После этого советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова обеспечить Саакашвили должное лечение. Он призвал Грузию перестать убивать бывшего президента.
  • Чуть позже в Грузии отреагировали на просьбу Зеленского по Саакашвили. Руководитель руководящей партии обвинил Украину в "спецоперации по расколу Грузии". В МИД Украины ответили, что глубоко разочарованы из-за таких слов.