Садовий закликав не забувати про Саакашвілі, а навпаки говорити про нього. Також мер Львова подякував президенту України за заклик до чинної влади Грузії.

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Понад рік Міхеіл Саакашвілі перебуває у в'язниці. Нагадаємо, що спершу політика звинувачували у зловживанні службовим становищем. Згодом відкрили ще 3 кримінальні справи:

Розгін акції 7 листопада 2007 року;

розтрата державних коштів;

незаконний перетин кордону Грузії.

У Саакашвілі справи дуже погано. Про це, каже Садовий, можна судити зі світлин та відео, які з'явилися у мережі.

Мер Львова вважає, що не можна мовчати й лише спостерігати, що роблять з політиком. Він подякував президенту країни за його позицію і підтримку колишнього президента Грузії.

Те, що просто зараз роблять із Саакашвілі — сором для всього демократичного світу. Негідно тримати в тюрмі людину, яка витягнула Грузію із "совдепівської" прірви,

– написав мер Львова.

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