Керівник правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, мовляв, відправлення Саакашвілі до Грузії було "спецоперацією України".

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Закидають, що Саакашвілі хотів "розв'язати війну"

Політик сказав, що автори спецоперації надали заяву Президента України. Ба більше, Мдінарадзе додав, що метою приїзду колишнього грузинського президента начебто було "розв'язання війни".

Чиновник побачив у реакції Зеленського якийсь "зговір". Каже, що такі речі не відбуваються випадково.

Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки в нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті,

– переконує Мдінарадзе.

Україна просила про лікування Саакашвілі

Відомо, що стан Саакашвілі, ув'язненого в Тбілісі, суттєво погіршився. Тому президент Володимир Зеленський закликав Грузію проявити милосердя та перевести політика на лікування за кордон. Він наголосив, те, що зараз відбувається з Саакашвілі – це знущання.

Потім радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна готова прийняти Саакашвілі й забезпечити йому лікування та безпеку.

Нагадаємо, у крові Саакашвілі знайшли важкі метали, ртуть і миш'як. Схоже, його отруїли, що привело до "дисфункції мозку".