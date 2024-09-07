Сибига на первом совещании с послами анонсировал сокращение штатов в дипучреждениях, – СМИ

Андрей Сибига 6 сентября провел свое первое онлайн-совещание послов как новый глава МИД. Во время встречи министр отметил, что во многих дипломатических учреждениях будут сокращены штаты и должности.

Кроме этого, Андрей Сибига считает, что украинские дипломаты недостаточно присутствуют в центральных медиа страны своего пребывания.

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О чем говорил Сибига на первом совещании послов

Как отметили журналисты "Зеркала недели", во время совещания министр сообщил руководителям украинских зарубежных дипломатических учреждений, что от них ожидают новой динамики и инициатив, а также активного медийного присутствия в странах пребывания.

В частности, он отметил, что, за исключением посла Украины в США Оксаны Маркаровой, главы дипломатических миссий не были должным образом представлены в центральных СМИ стран пребывания.

Также во время встречи обсудили инициативы по усилению межрегионального сотрудничества и роли почетных консулов. В частности, планируется отозвать аккредитацию тех почетных консулов, которые будут признаны нечестными или неэффективными.

Кроме того, послам было объявлено, что будет пересмотр штатного расписания иностранных дипломатических представительств с ожидаемым сокращением персонала во многих посольствах.

Во время встречи Сибига отметил насущную необходимость улучшения доступа к консульским услугам для украинцев, проживающих за рубежом.

По сообщениям ZN.UA, министр также выразил свое разочарование из-за критики парламентом принятого им весной решения, которое ограничило консульские услуги для граждан Украины призывного возраста. Сибига защищал свои действия, ссылаясь на требования военных, и настаивал на том, что считает свое решение оправданным.

Во время встречи не обсуждали насущную необходимость усиления сотрудничества с правительствами стран-партнеров на фоне уменьшения поставок вооружений в Украину. В то же время советник-посланник Украины в Грузии отметил "насущную потребность в новых стиральных машинах для посольства".

Относительно экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: по информации ZN.UA, в Офисе Президента ему предложили должность главы миссии Украины при НАТО, Однако Кулеба отказался.