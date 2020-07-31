Что известно об Андрее Стрихарском, вероятно причастном к нападению на женщину в ресторане
В Сети обнародовали информацию о том, что Андрей Стрихарский в ресторане напал на женщину. Правда ли это – пока неизвестно, а сам нардеп опроверг все обвинения. Что известно про "слугу народа" и в каких громких скандалах он ранее фигурировал – читайте дальше.
Все самое интересное из биографии Андрея Стрихарского – читайте в материале 24 канала.
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Биография
Родился нардеп в городе Александрия, что в Кировоградской области. Закончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
Карьера
- С 2005 года был директором и председателем наблюдательного совета ООО "Компания" Статус Групп", занимающаяся строительством жилой недвижимости.
- С 2014 года имеет сертификат инженера-проектировщика в реестре аттестованных лиц Украины.
- В 2014 году баллотировался в городской совет седьмого созыва по 27 округу как беспартийный самовыдвиженец.
- В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 196 округу (Черкасская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.
- Сейчас Стрихарский является членом фракции "Слуга народа" и Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
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Скандалы с участием Стріхарського
По данным общественного движения "ЧЕСНО", Андрей Стрихарский фигурирует в нескольких антикоррупционных расследованиях. В большинстве случаев они касаются тендеров с фиктивной конкуренцией.
К примеру, "Киевзеленстрой" провел тендер по 2,5 миллиона на озеро между родными фирмами. Фирму "Укрпроектреконструкция" основал в 2007 году Андрей Стрихарский, однако в апреле 2019 года компанию перерегистрировали на Виту Камаеву, зарегистрированную в то время со Стрихарским по одному адресу.
Этот же Андрей Стрихарский является учредителем и ООО "БИК "Березнякижитлобуд" – единственного допущенного к участию конкурента "Укрпроектреконструкции" на этом тендере. Кроме этих двух фирм участие в конкурсе пытались принять еще две компании, однако их предложения были отклонены
Что известно о вероятном нападении Стрихарского на женщину
- В сети появилась запись с камеры видео-наблюдения на которой видно, что депутат якобы напал на женщину.
- Позже по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.
- Нардеп в комментариях журналистам назвал информацию клеветой. Говорит, что никакого отношения к драке он не имеет.
- Более того – депутат убеждает, что вернувшись, помог остановить схватку.