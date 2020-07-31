У мережі оприлюднили інформацію про те, що Андрій Стріхарський у ресторані напав на жінку. Чи правда це – наразі невідомо, а сам нардеп спростував усі звинувачення. Що відомо про "слугу народу" та в яких гучних скандалах він раніше фігурував – читайте далі.

Усе найцікавіше з біографії Андрія Стріхарського – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія

Народився нардеп у місті Олександрія, що на Кіровоградщині. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

Кар'єра

З 2005 року був директором та головою наглядової ради ТОВ "Компанія "Статус Групп", що займається будівництвом житлової нерухомості.

З 2014 року має сертифікат інженера-проектувальника у реєстрі атестованих осіб України.

У 2014 році балотувався до Київської міської ради сьомого скликання по 27 округу як безпартійний самовисуванець.

сьомого скликання по 27 округу як безпартійний самовисуванець. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 196 округу (Черкаська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний.

Наразі Стріхарський є членом фракції "Слуга народу" та Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Скандали за участю Стріхарського

За даними громадського руху "ЧЕСНО", Андрій Стріхарський фігурує у декількох антикорупційних розслідуваннях. У більшості випадків вони стосуються тендерів з фіктивною конкуренцією.

До прикладу, "Київзеленбуд" провів тендер за 2,5 мільйона на озеро між рідними фірмами. Фірму "Укрпроектреконструкція" заснував у 2007 році Андрій Стріхарський, однак у квітні 2019 року компанію перереєстрували на Віту Камаєву, зареєстровану на той час зі Стріхарським за однією адресою.

Цей же Андрій Стріхарський є засновником і ТОВ "БІК "Березнякижитлобуд" – єдиного допущеного до участі конкурента "Укрпроектреконструкції" на цьому тендері. Окрім цих двох фірм участь у конкурсі намагалися взяти ще дві компанії, однак їхні пропозиції були відхилені

Що відомо про ймовірний напад Стріхарського на жінку