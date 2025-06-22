Ровно три года назад, в жаркое 22 июня 2022 года, со своего последнего боевого задания в Донецкой области не вернулся легендарный комбат 72-й бригады Андрей Верхогляд – "Левша". В тот день Украина потеряла одного из лучших воинов-пехотинцев, отважного командира, офицера нового поколения, а его семья – часть всей своей жизни.

С женой Мариной они познакомились на службе в 2018 году. Оба военные, с сильными характерами, которые не сразу сошлись, но это не помешало паре написать свою историю любви – на войне и вне ее.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Марина Верхогляд рассказала сайту 24 Канала об их самых "нестандартных" отношениях", службе мужа на фронте и маленькой Юлии Андреевне, которая сегодня дает ей силы жить дальше.

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От постоянных ссор до искренней любви: как ухаживал "Левша"

После окончания военно-медицинской академии Марина попала в 1-й батальон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Сразу приехала в Донецкую область, чтобы принимать должность. Начала ездить по позициям, подписывала документы с командирами рот. На одной из них стоял Андрей Верхогляд со своим подразделением.

Первое впечатление было очень положительным: к Марине вышел очень красивый парень в смешной панаме. Но когда началась совместная работа, то все изменилось.

Из высших штабов мне ставили определенные задачи, например чтобы у всех бойцов были жгуты, аптечки. Поэтому я ездила по позициям, проверяла. Никто не сопротивлялся, кроме Андрея. Он прямо сказал, чтобы я ехала прочь с его позиций и не мешала работать,

– рассказала Марина.

Далее общение только обострялось. Все дошло до того, что комбат вызвал обоих офицеров и дал им полчаса на примирение. Отбросив эмоции, "Левша" объяснил, что не может делать все так, как говорит руководство, потому что война диктует другие правила, а его главная задача – уберечь людей.

Когда выходил из кабинета командира, то будто в шутку сказал, что, возможно, он так ухаживает. Марина поинтересовалась у коллег, кто вообще этот парень, и услышала большой послужной список. В 22 года "Левша" пережил адские бои в Авдеевке, сложное ранение, получил звание Народного Героя, ряд медалей, стал кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

О нас можно говорить, что мы прошли путь от ненависти до любви. Следующим этапом сближения было его ранение, а дальше – потеря друга, которую он очень больно переживал,

– добавила Марина.



Андрей Верхогляд с женой / Фото предоставлено 24 Каналу

Привел пример "Да Винчи": какой была жизнь двух военных

Стоит вспомнить, что Украина узнала об Андрее Верхогляде еще в январе 2017 года, когда он с побратимами удерживал позицию "Алмаз" в Авдеевке. Это были адские бои в страшный мороз. До сих пор сложно объяснить, как группка людей выстояла и выполнила задание. К сожалению, тогда погиб командир Андрей Кизило, с которого "Левша" всегда брал пример.

Бойцы, которые пережили те бои, ежегодно в день его гибели – 29 января – ездили к стелле в Авдеевке. Это единственное место, куда "Левша" никогда не брал жену, потому что только там отважные воины могли поплакать.

Как-то Андрей прибежал на КСП к начальнику штаба, который тоже был с ним в Авдеевке. Он рассказал, что погиб их собрат. "Левша" не плакал, но было видно, как ему плохо. Меня позвали, чтобы я предоставила определенную медицинскую информацию, и так случилось, что я осталась с ними,

– добавила Марина.

Затем волею случая они оказались наедине в КСП, проговорили всю ночь, и тогда началась их история – под свист пуль они танцевали первый танец, на свиданиях он учил ее стрелять, радовался, когда могли вместе уничтожать российские позиции.

В один день Андрей рассказал Марине о Дмитрии Коцюбайло ("Да Винчи") и его девушке Алине, с которыми дружил. Сказал, что они как никто понимают друг друга, потому что двое на войне. Верил, что их пара тоже так сможет.



"Левша" и "Да Винчи" / Фото предоставлены 24 Каналу

Отношения на войне – это всегда о честности, открытости. Я никогда не ходила накрашенная и в коротком платье, он приезжал за мной не на дорогой машине, а на БМП. Мы были такими как есть. Это совсем другая романтика, вообще не похожая на ту, что в гражданской жизни,

– заметила жена "Левши".

Когда об их отношениях узнали в батальоне, то командир даже думал, что они встречались еще задолго до 2018 года. Был уверен, что именно поэтому влюбленные так ссорились в первые дни.

"В самом начале "Левша" сказал, что это будут самые нестандартные отношения. Так оно и произошло. Но это были невероятно счастливые и романтические дни – на службе и в коротких перерывах между ней", – добавила женщина.

Повестка на свадьбу и рождение дочери

Когда Андрей узнал, что станет папой, то невероятно обрадовался. В это время они уже готовились к свадьбе, планировали камерную вечеринку. Пара не любила официоза, пышных гуляний, а на свой праздник приехали с фронта по повестке.

После короткого свадебного путешествия "Левша" снова вернулся на фронт. Марина служила до 8-го месяца беременности, а потом ушла в декретный отпуск – готовиться к рождению маленькой Юли. Имя дочери выбирал Андрей. Ему нравилась созвучность имени и отчества, ведь сокращенно "Ю. А." ассоциировалась с Украиной – UA.





Офицер с семьей / Фото предоставлены 24 Каналу

Марина вспоминает, что в 2018 – 2019 годах ее муж время от времени задумывался о втором высшем образовании, говорил о журналистике. На это повлияла ситуация на фронте: окопная война, войска были разведены, действовал запрет стрелять – все это давило на Андрея, который хотел что-то делать, уничтожать врага, отвоевывать землю.

"Он не для того учился на офицера, чтобы просто сидеть, наоборот, стал пехотинцем, чтобы быть в эпицентре всего, видеть результат здесь и сейчас. Этим он жил и об этом мечтал с детства", – добавила женщина.

Первой семьей для "Левши" всегда было подразделение

Таких как Андрей называют элитой войска, офицерами нового поколения, которые никогда не отсиживались в тылу, приобретали авторитет в боях и своим примером меняли армию. "Левша" не мог воспринимать бессмысленные указания. Говорил, что не будет просто смотреть, как россияне лезут к нашим позициям, потому что есть приказ стрелять только в ответ. За это часто получал выговоры.

Он знал, что рано или поздно все это приведет или к полномасштабной войне, или к замораживанию конфликта на долгие годы. В такие моменты думал об увольнении, но я никогда в это не верила. Война и подразделение были всей его жизнью. Даже я и ребенок – это вторая семья, потому что больше времени он проводил со своими ребятами,

– сказала Марина.

Андрей служил по принципу "делай как я": сам шел вперед, выезжал с бойцами на задания. Взятие позиций, зачистка – везде был с ними. Никогда не хотел сидеть на командных пунктах. Когда был начальником штаба, то старался быстро закончить всю документацию и бежал на позицию, чтобы видеть результат в реальности, а не на картах.

"Так же вел себя и во время полномасштабной войны. Я вижу, к чему это привело, но по-другому он не мог," – добавила жена.

"Это война, может всякое случиться": жизнь после 24 февраля

В январе 2022 года у Андрея стало больше командировок, бригада готовилась заступать на границы в Черниговской области, и в конце концов их оставили на Киевщине. В начале февраля офицер впервые сказал жене, что нужно собрать тревожный чемодан, но к возможности полномасштабной войны Марина относилась скептически.

Накануне вторжения Андрей сотрудничал с местными властями Бориспольщины. Он говорил им, как строить укрепления, рыть окопы. До сих пор, когда Марину видят местные, то благодарят за мужа, говорят, что если бы не инфраструктура, которую он разработал, то повторился бы Мощун или даже что-то хуже.

Из дома он уехал 23 февраля. А на следующее утро, как и все украинцы, мы проснулись от взрывов. Я сразу написала Андрею, спросила что делать. Он был спокойным, ответил: "Посмотрим",

– вспомнила женщина.

Они с дочкой хотели быть ближе к Андрею, поэтому далеко не выезжали. 72-я бригада защищала подступы к столице, враг наступал авиацией, сбрасывал бомбы, но даже в такие моменты "Левша" шутил, присылал смешные видео, делал все, чтобы жене было спокойнее.



"Левша" после освобождения Киевщины / Фото предоставлено 24 Каналу

Для того чтобы описать всю работу 72-й бригады во время обороны Киева, подвиги бойцов и командование Андрея Верхогляда, понадобится не одна статья. Это было время невероятного героизма, о котором еще будут писать книги. А улицы, переименованные школы, лицеи, мемориальные доски, которые открывают в Киеве и по всей Украине в память о "Левше", – только подтверждают его большой вклад в то, чтобы весной 2022 года наше государство выстояло.

Я скидывала ему видео, как Юля ползает по песку, а он шутил, что сегодня так же полз от вражеской арты. Понятно, что это страшные ситуации, в которых он чуть не погиб, но рассказывал о них с шутками,

– поделилась жена.

Андрей мог сказать, что идут сильные бои, что он три дня не спал и живет на энергетиках, но он никогда не терял веры. Жаловался только на то, что к ним еще не дошла колонна врага и он не может ее уничтожить.

После освобождения Киевщины подразделение "Левши" было на Черниговщине, потом возле Чернобыля. Никакого облегчения после тех боев офицер не почувствовал. Он понимал, что война продолжается, враг до сих пор на территории Украины, поэтому после короткого восстановления отправился в Донецкую область.

Переломным моментом для меня стал день, когда погиб его друг из батальона. Тогда я поймала себя на мысли, что мой Андрей также не бессмертен. Я испугалась. Когда рассказала об этом мужу, он лишь спокойно ответил, что это война, может произойти что угодно, но хоронить кого-то раньше времени не нужно. После его гибели меня долго не покидала мысль, что, может, это я навлекла на нас беду...

– сказала Марина.

"В тот день все было очень странно": известие о гибели

Марина не раз слышала рассказы жен военных о том, что их мужья могут несколько дней им не писать. У нее такого никогда не было. Андрей руководил батальоном, должен был иметь доступ к Starlink, а когда выходил на задание, то всегда ее предупреждал. Даже во время сильных штурмов мог поставить "+", чтобы она не волновалась.

День 22 июня почему-то выдался для Марины другим, чем все предыдущие. Утром ей выдали ордер на служебную квартиру, принесли цветы и благодарили за мужа. От этих слов стало неловко.

Я сбросила Андрею фото, цветы. Он очень радовался. Обычно я спрашивала, как у него дела, идут ли штурмы, но тогда говорили только о квартире, документах, ремонте,

– вспомнила Марина.

Военный написал, что работа планируется на более позднее время, но почему-то раньше перестал выходить на связь. Уже тогда жена очень разволновалась. Она как могла отгоняла от себя плохие мысли, но страх побеждал. Поэтому начала писать собратьям "Левши". Некоторые просто молчали, кто-то отвечал, что все в порядке. Тогда никто не решался первым сказать правду.

Вечером Марина прочитала сообщение командира бригады в фейсбуке. Он написал, что от нас уходят лучшие. Внутри все похолодело. Она хорошо знала, кого он мог так называть.

А потом мне написал наш близкий друг. Он сказал, что больше не может скрывать, что Андрей погиб. Я вышла в коридор, взяла в рот подушку, чтобы не разбудить ребенка, и начала рыдать. Меня разрывало на куски,

– вспомнила Марина.

Следующие дни были смесью боли, слез и непонимания, что делать дальше. Юле, которой было только 2,5 года, ничего не говорили, а она не могла понять, почему все вокруг плачут, почему мама так изменилась. А впереди ждал еще один ад – дождаться, когда заберут тело Андрея.

Знали, что могут погибнуть: как бойцы возвращали тело командира

В тот страшный июньский день Андрей пошел на позицию, чтобы помочь ребятам. Он знал, что там уже были 200-е и 300-е командиры. Бойцы отказывались идти, поэтому он пошел с ними. Вместе они укрепились, зачистили позицию и "Левша" решил возвращаться, чтобы привести поддержку.

До сих пор никто не может сказать, что произошло дальше. Человек, который шел вместе с ним, уже тоже погиб. Тело Андрея вернули только через 10 дней. Это было лето, жара. Судмедэкспертиза не обнаружила ничего. Я никому не пожелаю прочитать о своем любимом человеке то заключение судмедэксперта, которое прочитала я,

– сказала Марина.

После гибели "Левши" командир бригады и его заместитель вызвали людей и спросили, готовы ли они по собственному желанию пойти и забрать тело. Территорию, где оно лежало, уже захватил враг, поэтому отдавать приказ никто не мог.

Бойцы, которые вызвались, знали, что могут погибнуть. Они сознательно пошли к врагу: понимали, что не выполнят никакой стратегической задачи, а только вернут тело "Левши" его семье.

Во время этой сложной операции, к сожалению, они были ранены – она удалась не с первого раза, – но сегодня военные гордятся, что наконец смогли сделать что-то для своего командира – человека, который всегда был рядом с ними.

"Если за твоим телом идут ребята и сознательно подвергают себя смерти, это о многом говорит, по меньшей мере о том, что ты был хорошим человеком", – сказала жена героя.



Офицер на фронте / Фото предоставлено 24 Каналу

"Мой папа погиб, чтобы ваши жили": какой растет Юля Верхогляд

Вспоминая те дни, Марина говорит, что сделала ошибку, когда сразу не рассказала дочери правду. На фоне стресса, непонимания, что происходит, у маленькой Юли начались проблемы со здоровьем. Она стала очень тревожной, никуда не хотела отходить от мамы.

Когда ее отдали в садик, то адаптация была тяжелой. Девочка боялась, что мама за ней не придет, не вернется так же, как папа. Но за последние три года она повзрослела, стала самостоятельной и очень похожей на Андрея. Поэтому в семье Юлю называют маленьким командиром.

Довольно долго мне было трудно даже выговорить слова: "Погиб папа", "Левша". Я впервые взяла Юлю на кладбище на 40-й день. Объяснила, что теперь здесь дом ее папы, потому что он погиб на войне, но сюда мы можем приходить, чтобы с ним поговорить. А он с неба будет нас видеть,

– поделилась Марина.

Сейчас девочка сама хочет ехать к папе "домой", может там играть, поет ему колядки, помогает убирать на могиле. Часто просится поехать к папе утром, но это время – только для Марины и "Левши". Женщина покупает себе кофе, а мужу чай, и в такие моменты, когда они остаются вдвоем, – может поплакать и рассказать, как без него трудно.



У военного осталась дочь / Фото предоставлены 24 Каналу

В садике Юля видит, как за некоторыми детьми приходят их папы. Они с ними играют, гуляют. За этим особенно больно наблюдать Марине.

Когда двое мальчиков начали говорить, что за ними придут их папы, – Юля ответила, что за ней папа не придет, потому что он погиб на войне, чтобы Украина была свободной и чтобы их родители могли забирать своих сыновей из садика. Об этом Марине со слезами рассказала воспитательница.

В свои 5 лет она понимает, за что папа отдал жизнь. Всегда выбирает для него букет, просит купить белые, розовые цветы или сине-желтые – как флаг Украины. Берет игрушки и играет возле него на могиле. Это часть жизни, и она ее принимает,

– отметила жена "Левши".

Маленькая Юля Верхогляд / Фото предоставлены 24 Каналу

Как Юля спасала маму после гибели папы

Марина признается, что дочь была для нее стимулом жить дальше, но вместе с этим именно за нее болело больше всего. До сих пор трудно вспоминать, как "Левша" фантазировал о свадьбе Юли, мечтал, как внуки будут приезжать к ним в гости. Трудно понимать, что муж этого уже не увидит.

Когда помощь близких рассеивалась, а ты сидишь и дальше плачешь, – приходит ребенок и просит нагреть молочка. Тогда ты должна собраться. Это очень трудно, но со временем я поняла, что должна быть для нее примером, а не мамой, которая постоянно плачет,

– подчеркнула Марина.

Процесс принятия потери был очень сложным. Марина пыталась максимально себя загрузить: спасал спорт, танцы, театр, работа с психологом, смена места службы. Лишь спустя 3 года она поняла, что просто прячет свою жизнь и не хочет, чтобы это видел ребенок. Поэтому начала постепенно, переступая через себя, осуществлять свои старые мечты, путешествовать, ходить на концерты.

"У нас были ситуации, когда я 2 дня подряд только плакала. Юля подходила и спрашивала, наплакалась ли я уже, потому что она хочет играть. А еще когда была меньше, то просто приходила, натягивала рукав и вытирала мои слезы. Это все слишком... слишком больно", – вспомнила женщина.

Сегодня ее часто спрашивают, как удается настолько спокойно рассказывать о потере. Марина объясняет, что она просто научилась говорить об этом без эмоций; в первый год дала множество интервью, но это отнюдь не означает, что ее боль стала меньше.



Марина Верхогляд с дочерью / Фото предоставлены 24 Каналу

"Заставляю себя жить эту жизнь": о пути дальше

Женщина объясняет, что лучше всего ее может понять человек, который также пережил потерю. Но всем остальным советует не подчеркивать родным погибших, что они сильные, что время их вылечит. Чаще всего Марине, наоборот, хочется быть слабой, прижаться к мужу.

В первое время я бы посоветовала просто быть рядом. Даже не обязательно при этом что-то говорить. Со мной была жена побратима "Левши". Она приносила поесть Юле, могла убрать в квартире, купить мне кофе, потому что в эти моменты ты не можешь о чем-то думать. Ты даже не хочешь жить, потому что части твоей жизни уже нет,

– поделилась женщина.

Незнакомые люди могут выражать сочувствие, подходить обнимать. Марине это помогало, но кому-то, возможно, нет, поэтому лучше спросить, будут ли уместными ваши объятия. Также важно ничего не ожидать за свою помощь. Потому что, к сожалению, были случаи, когда друзья очень сильно помогали, а потом начали ждать чего-то взамен.

"Стоит учитывать время и место, когда мы хотим выразить свои соболезнования. Например, ко мне подходили на концерте, когда я впервые за долгое время смогла переключить внимание на что-то другое. Поверьте, я никогда не забываю, что мой муж погиб, но в определенные моменты мне также хочется почувствовать радость", – объяснила Марина.

Она добавила, что людям, которые переживают потерю, и так трудно. Они просто заставляют себя жить эту жизнь. А когда им постоянно, при любом удобном случае, выражают соболезнования – становится еще хуже. Это можно делать во время прощаний, мероприятий чествования памяти, но не на праздниках, концертах, потому что это может быть тот редкий момент, когда хочется хоть немного забыться.

Сегодня Марина планирует только будущее своего ребенка, хочет дать ему хороший старт в жизни, воспитать с благодарностью к родителям. Признается, что Андрей никогда не составлял долговременные планы, жил в моменте, делал то, что может на своем месте, а любые достижения называл заслугой своих бойцов.

"Единственное, что мы запланировали, – это совместную старость где-то на берегу моря. Он всегда говорил, что старость мы проживем хорошо", – вспомнила Марина.



Андрей Верхогляд с женой Мариной / Фото предоставлены 24 Каналу

О том, чью улыбку нельзя забыть

Его называли самым красивым воином-пехотинцем, одним из лучших офицеров Вооруженных Сил, человеком высокого полета, которого нам до сих пор сложно постичь, а его искреннюю улыбку невозможно забыть. Он оставил после себя изменения, которые ежедневно творил, подразделение, которым жил до последней минуты, звание, множество медалей, "Золотую Звезду", Героя Украины.

Но самый большой его след на этой земле – дочь, которая сейчас ходит в садик, любит все розовое и, видимо, еще до конца не понимает, насколько похожа на своего папу.

В третью годовщину гибели Андрея Верхогляда невозможно не думать, сколько бы всего он сделал за это время: какие операции мог спланировать, как много жизней уберечь и какую Украину создать.

Сегодня его жена мечтает, чтобы подвиги героев не забывали, чтобы в Украине говорили на украинском, чтобы идеи, за которые погиб "Левша", не обесценили и не обменяли. А напоследок добавляет, что все-таки хотела бы когда-то купить тот домик у моря, где они с мужем так мечтали встретить старость...