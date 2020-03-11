Андрей Таран назвал приоритеты работы Министерства обороны

Новым министром обороны Украины стал Андрей Таран. Министр подчеркнул важность обеспечения высокой обороноспособности армии, а также улучшения политики социальной защиты военных.

Андрей Таран подчеркнул, что армия должна быть хорошо вооружена. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружения и использовании новейших технологий.

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Среди важнейших приоритетов министр назвал способность отдавать достойный отпор агрессору.

Такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать мощь наших бойцов,

– сказал Таран.

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