Андрій Таран назвав пріоритети роботи Міністерства оборони

Новим міністром оборони України став Андрій Таран. Міністр наголосив на важливості забезпечення високої обороноздатності армії, а також на покращенні політики соціального захисту військових.

Андрій Таран наголосив, що армія має бути добре озброєна. Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєння та використання новітніх технологій.

Більше тут Міністром оборони став Андрій Таран: що про нього відомо

Серед найважливіших пріоритетів міністр назвав здатність української армії віддавати гідну відсіч нападнику.

Таку відсіч, щоб в агресора пропадало навіть бажання випробовувати міць наших бійців,

– сказав Таран.

Таран наголосив, основа будь-якої армії – люди. Саме тому він би хотів "повернути все Міністерство оборони України обличчям до військовослужбовців".

Новина доповнюється.