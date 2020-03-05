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      У "Слузі народу" прокоментували призначення Тарана в Міноборони

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      Новим міністром оборони України став Андрій Таран. Він замінив на посаді Андрія Загороднюка, який пішов у відставку разом з урядом Гончарука. "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала призначення.

      Свою думку народна депутатка висловила у прямому ефірі 24 каналу.

      Зверніть увагу! Міністром оборони став Андрій Таран: що про нього відомо

      Вона зазначила, що кандидатуру тепер вже міністра оборони Андрія Тарана обговорювали попередньо на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони. "Наступного тижня ми з ним зустрінемось, хочемо почути детальніше про його плани", – додала вона.

      Таран налаштований працювати й з парламентом, а не тільки з ОП. Він англомовний, має відношення до розвідки – це все, що зараз нас, в принципі, турбує, якщо говорити про питання розвідувальної та контррозвідувальної діяльності,
      – наголосила депутатка.

      Проте Ірина Верещук не впевнена, що це є функціоналом саме міністра оборони. Адже у її розумінні це – політична посада, яка має показувати напрямки політики в секторі оборони. 

      "Побачимо, як Таран зможе це все поєднати. Він безсумнівно має досвід та є професіоналом. Але чи зможе він бути політичним гравцем? Бо мені видається, що Андрій Загороднюк не відчував себе сповна політиком. А, на жаль, це таки політична посада", – підсумувала вона.

      Головне про призначення нового Кабміну:

      • 4 березня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом з ним у відставку пішов і весь Кабінет міністрів.
      • Новим главою уряду парламент обрав Дениса Шмигаля. Після цього політик представив кандидатів на посади нових міністрів, а Рада підтримала їх призначення. Повний список нових міністрів – читайте тут.
      • Свої посади в Кабміні зберегли: глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
      • Також в уряді посадами обмінялися Дмитро Кулеба та Вадим Пристайко. Перший став міністром закордонних справ, а другий – віцепрем'єром з питань євроінтеграції.
      • Ще 4 посади в новому уряді залишаються вакантними: міністра освіти, міністра енергетики, міністра культури та віцепрем'єра з економічного розвитку.

       Новий Кабінет Міністрів
      Хто увійшов до складу нового Кабінету міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Верховна Рада Слуга народу Андрій Таран
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