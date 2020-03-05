В "Слуге народа" прокомментировали назначение Тарана министром обороны

Новым министром обороны Украины стал Андрей Таран. Он сменил на посту Андрея Загороднюка, который ушел в отставку вместе с правительством Гончарука. "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала назначение.

Свое мнение народный депутат высказала в прямом эфире 24 канала.

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Она отметила, что кандидатуру теперь уже министра обороны Андрея Тарана предварительно обсуждали на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. "На следующей неделе мы с ним встретимся, хотим услышать подробнее о его планах", – добавила она.

Таран настроен работать и с парламентом, а не только с ОП. Он англоязычный, имеет отношение к разведке – это все, что сейчас нас, в принципе, беспокоит, если говорить о вопросах разведывательной и контрразведывательной деятельности,

– отметила депутат.

Однако Ирина Верещук не уверена, что это является функционалом именно министра обороны. Ведь в ее понимании это – политическая должность, которая должна показывать направления политики в секторе обороны.

"Увидим, как Таран сможет это все совместить. Он несомненно имеет опыт и является профессионалом. Но сможет ли он быть политическим игроком? Потому что мне кажется, что Андрей Загороднюк не чувствовал себя сполна политиком. А, к сожалению, это таки политическая должность", – подытожила она.

Главное о назначении нового Кабмина:

4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров.

Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик представил кандидатов на должности новых министров, а Рада поддержала их назначение. Полный список новых министров – читайте здесь.

Свои посты в Правительстве сохранили: глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в правительстве должностями обменялись Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. Первый стал министром иностранных дел, а второй – вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

Еще 4 должности в новом правительстве остаются вакантными: министра образования, министра энергетики, министра культуры и вице-премьера по экономическому развитию.



Кто вошел в состав нового Кабинета министров / Инфографика 24 канала