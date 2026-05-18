Экс-главу ОП Андрея Ермака выпустили из СИЗО. Известно, что за него внесли всю сумму залога.

Видео с Ермаком, который выходит из СИЗО после внесения залога показала УП.

Смотрите также За Ермака внесли уже полную сумму залога –140 миллионов гривен, –СМИ

Что известно об выходе Ермака на свободу?

Утром 18 мая эксчельник Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО. Это после того, как за него внесли залог полную сумму залога.

Сам Ермак рассказал журналистам, что сидел в платной камере. Кроме того, он не знает, кто за него вносил залог.

Андрей Ермак выходит из СИЗО: смотрите видео

Отметим, что сумма залога за экс-руководителя ОП составляла 140 миллионов. Утром 18 мая в Высшем антикоррупционном суде подтвердили 24 Канала, что вся сумма залога внесена, а значит, причин содержать Ермака в СИЗО – нет.

Ермак покинул СИЗО: смотрите видео Суспильного

Кто вносил залог за экс-главу ОП?

Известно, что 8 миллионов гривен внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. По данным журналистских расследований, ранее она работала юристом в структуре, связанной с Андреем Ермаком, а затем получила должность в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Еще 6,5 миллионов гривен оплатил адвокат и бывший партнер юридической фирмы Asters Сергей Свириба, которого медиа называют бывшим одногруппником Ермака.

Кроме того, символическую сумму в 666 гривен внес актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Значительный вклад в размере 30 миллионов гривен внес бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, публично не комментировавший ситуацию и на запросы журналистов не отвечавший.

Также в сбор средств присоединились адвокат Игорь Фомин с суммой 5 миллионов гривен и компания "Миралиф", которая внесла еще 9,8 миллиона гривен.

Что известно о деле Ермака?

11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП провели следственные действия по бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, после чего ему официально объявили подозрение. Правоохранители заявили о разоблачении организованной схемы, которая, по версии следствия, могла быть связана с отмыванием около 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Козине под Киевом.

По делу, получившему условное название "Династия", также фигурируют предположительно бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев. Следователи считают, что начиная с 2021 года, участники схемы могли организовать строительство четырех элитных поместий на земельных участках одного из обществ. По оценкам следствия стоимость каждого объекта могла достигать около 2 миллионов долларов.