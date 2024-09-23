Судья ВАКС Виктор Ногачевский удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал в доход государства 15 миллионов гривен залога, внесенного за депутата от Слуги Народа Андрея Одарченко.

Судья также изменил меру пресечения депутату с залога на взятие под стражу.

Ранее Одарченко, который незаконно покинул Украину, был объявлен в международный розыск. Есть информация, что он находится в Румынии, где попросил об убежище.

По версии следствия, Одарченко дал взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета.

Ранее он вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. В этом месяце его должны были допросить, то есть дело двигалось к финалу.