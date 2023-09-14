О долгожданном решении стало известно 14 сентября. Глава Минобразования Оксен Лисовый сообщил, что подписал приказ об увольнении Андрея Василенко.

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Возмездие за дерзкий пост

По словам Лисового, скандальный Василенко с завтрашнего дня больше не будет занимать ни одной должности в министерстве. Решение об увольнении работника экспертной группы МОН было принято по результатам дисциплинарного производства.

Лисовый подчеркнул, что на государственной службе нечего делать человеку, ставящему под сомнение независимость своей страны, за которую принесено столько жертв.

Все наши поступки имеют последствия. Для Василенко сегодня — это увольнение,

– подчеркнул глава Минобразования.

Скандал в МОН: что известно

В День Независимости педагог Андрей Василенко выложил пост на русском языке, в котором поразмышлял над тем, как Украине удалось обрести независимость в 1991 году. Мужчина заявил, что это произошло благодаря "пропаганде", мол, украинцы поверили, что без СССР будет лучше. Независимость Украины он назвал "кидаловым", а также заявил, что оккупация Литвы Советским Союзом - "лучшее, что могло с ней произойти".

В сети сообщение Василенко вызвало большое количество комментариев, в котором люди выражали свое возмущение. Не прошел сепаратистский поступок должностного лица и мимо внимания Минобразования. Там опубликовали сообщение о приказе нарушить дисциплинарное производство против Андрея Василенко.

Глава МОН Оксен Лисовый заявил, что у Василенко произошла в голове путаница. Он подчеркнул, что не хочет работать с таким человеком в одной команде.

Известно, что эксперту предлагали написать заявление на увольнение, однако тот отказался.