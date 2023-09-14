Про довгоочікуване рішення стало відомо 14 вересня. Глава Міносвіти Оксен Лісовий повідомив, що підписав наказ про звільнення Андрія Василенка.

Дивіться також Вимога Мін'юсту, – Лісовий про скандальний наказ щодо написання "р/Росії"

Відплата за зухвалий пост

За словами Лісового, скандальний Василенко від завтра більше не обійматиме жодної посади в міністерстві. Рішення про звільнення працівника експертної групи МОН ухвалили за результатами дисциплінарного провадження.

Лісовий наголосив, що на державній службі нічого робити людині, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, за яку принесено стільки жертв.

Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення,

– наголосив глава Міносвіти.

Скандал у МОН: що відомо

На День Незалежності освітянин Андрій Василенко виклав пост російською мовою, в якому поміркував над тим, як Україні вдалося здобути незалежність у 1991 році. Чоловік заявив, що це відбулося завдяки "пропаганді", мовляв українці повірили, що без СРСР буде краще. Незалежність України він назвав "кидаловом", а також заявив, що окупація Литви Радянським Союзом – "найкраще, що могло із нею статися".

У мережі допис Василенка викликав велику кількість коментарів, в якому люди висловлювали своє обурення. Не пройшов сепаратистський вчинок посадовця й повз уваги Міносвіти. Там опублікували повідомлення про наказ порушити дисциплінарне провадження проти Андрія Василенка.

Глава МОН Оксен Лісовий заявив, що у Василенка сталася в голові плутанина. Він наголосив, що не хоче працювати з такою людиною в одній команді.

Відомо, що експерту пропонували написати заяву на звільнення, однак той відмовився.