Зеленский ставит лайк: Дуда "взорвал" Давос шуткой о "российском военном корабле"

Анджей Дуда во время пресс-конференции в Давосе рассказал, что они с Владимиром Зеленским прекрасно понимают друг друга. Хотя польский лидер говорит на польском языке, а украинский – на украинском.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Дудой у них особые отношения. После начала полномасштабного вторжения России дружба польского и украинского лидеров только укрепилась.

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Зеленский подчеркнул, что есть много вещей, которые знают только они с Дудой. Они говорят об этом без использования специальных средств межправительственной связи. Украинский лидер заметил, что общается с польским коллегой через WhatsApp.

"Так было в первые дни войны и позже. У нас очень тесные личные отношения", – заявил Зеленский.

Дуда пошутил в Давосе о "русском корабле"

Во время пресс-конференции в Давосе польский лидер отметил, что они с Зеленским прекрасно понимают друг друга. Хотя каждый из них говорит на своем языке.

Особенно, когда мы должны решить, куда должен идти российский военный корабль,

– заявил Дуда.

Его шутка вызвала в зале искренний смех.

Анджей Дуда с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и украинский народ. Украинцы – благодарны Польше и ее лидеру за поддержку.