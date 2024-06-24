Такое мнение 24 Канала высказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что Китай будет обновлять свою международную политику. Дуда с Си Цзиньпином будут говорить о будущем привлечении Пекина к обсуждению мира в Украине.

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Китай и Россия не умалили уровень Саммита мира

По мнению политолога, Китай еще не полностью отстранился от основного мирного трека. Хотя Пекин делал "медвежью услугу" России альтернативными проектами и попыткой уменьшить уровень Саммита мира, но им этого не удалось.

Мы видим постепенное увеличение подписантов финального коммюнике,

– отметил Чаленко.

Чего ожидать от визита Дуды в Китай

Политолог предположил, что Китай сейчас может обновить свою политику, модернизировать ее для учета в центрической линии пожеланий Пекина. То есть Китай в дальнейшем будет участвовать в международных процессах по обсуждению мира в Украине на ее условиях. Стоит отметить, что это не будет желание России, ведь Китай играет свою политическую игру.

Я думаю, что разговор будет идти и Дуды с Си Цзиньпином на эту тему. Мы помним ряд заявлений, что без Китая мы в этом процессе не обойдемся,

– отметил Чаленко.