Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Китай буде оновлювати свою міжнародну політику. Дуда з Сі Цзіньпіном будуть говорити про майбутнє залучення Пекіну до обговорення миру в Україні.

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Китай та Росія не применшили рівень Саміту миру

На думку політолога, Китай ще не повністю відсторонився від основного мирного треку. Хоч Пекін робив "ведмежу послугу" Росії альтернативними проєктами та намаганням зменшити рівень Саміту миру, але їм цього не вдалось.

Ми бачимо поступове збільшення підписантів фінального комюніке,

– зауважив Чаленко.

Чого очікувати від візиту Дуди в Китай

Політолог припустив, що Китай зараз може оновити свою політику, модернізувати її для врахування в центричній лінії побажать Пекіну. Тобто Китай надалі братиме участь у міжнародних процесах щодо обговорення миру в Україні на її умовах. Варто зазначити, що це не буде бажання Росії, адже Китай грає свою політичну гру.

Я думаю, що розмова буде йти і Дуди з Сі Цзіньпіном на цю тему. Ми пам'ятаємо низку заяв, що без Китаю ми в цьому процесі не обійдемось,

– зазначив Чаленко.