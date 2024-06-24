Захід не хоче зрозуміти, що Китай допомагатиме Росії, допоки вона не програє. Таку думку 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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"Західні лідери неодноразово приїжджали до Пекіна та пояснювали, що Росія веде агресивну війну, що це треба завершувати. Вони не бажають зрозуміти, що насправді Китай на боці Кремля. Був, є і залишатиметься, поки Росія не програє. Пояснювати йому щось погане про Росію – це, як мені здається, грати в політику", – переконаний він.

Китай рятує економіку Росії

Володимир Огризко зазначив, що Росія дуже залежить від Китаю економічно. Пекін фактично рятує економіку країни-агресорки, купуючи російський газ, нафту і так далі.

Якщо Китай завтра припиняє торгівлю з Кремлем, а це для КНР зовсім не трагічна ситуація, то Росія зупиняється, тому що її економіка припиняє функціонувати. Пекін впливає на Росію дуже серйозно та може сказати Путіну: "Роби так чи так". Китай цього не робить, тому що він на боці Путіна,

– сказав колишній очільник МЗС.