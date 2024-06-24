Запад не хочет понять, что Китай будет помогать России, пока она не проиграет. Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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"Западные лидеры неоднократно приезжали в Пекин и объясняли, что Россия ведет агрессивную войну, что это надо завершать. Они не желают понять, что на самом деле Китай на стороне Кремля. Был, есть и будет, пока Россия не проиграет. Объяснять ему что-то плохое о России – это, как мне кажется, играть в политику", – убежден он.

Китай спасает экономику России

Владимир Огрызко отметил, что Россия очень зависит от Китая экономически. Пекин фактически спасает экономику страны-агрессора, покупая российский газ, нефть и так далее.

Если Китай завтра прекращает торговлю с Кремлем, а это для КНР совсем не трагическая ситуация, то Россия останавливается, потому что ее экономика прекращает функционировать. Пекин влияет на Россию очень серьезно и может сказать Путину: "Делай так или так". Китай этого не делает, потому что он на стороне Путина,

– сказал бывший глава МИД.