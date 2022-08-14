Аннексия беларуси заставила страны с орбиты влияния россии "отгребать" оттуда, – политолог

россия теряет свое геополитическое влияние, изолируется миром и, соответственно, она становится токсичной. Поэтому, страны постсоветского пространства, которые ранее сотрудничали с россией, теперь решили "отойти" от нее.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он говорит, что каждая из этих стран старалась максимально диверсифицировать для себя такие российские влияния.

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В частности, это касается Азербайджана, Армении, Казахстана, беларуси и т.д.

Но сейчас уже фактически после де-факто аннексии беларуси и полномасштабного наступления россии на Украину стало понятно, что нахождение в орбите влияние россии становится более угрожающим, чем отхождение от нее.

– объяснил эксперт.

Саакян отметил, что пока россия занята Украиной, у нее нет таких серьезных возможностей, чтобы у этих стран "вцепиться". "Поэтому все страны сейчас максимально "отгребают" от россии", – добавил он.

Что касается экспорта нефти из Казахстана, то политолог убежден, что это лишь один фактор, по которому эта страна пытается минимизировать зависимость от россии.

По его словам, Азербайджану это также выгодно, потому что он получит "дополнительную карту игры на столе" в сотрудничестве с Западом, ведь раньше эта страна получила "желтую карточку". Поэтому сейчас Азербайджан, пропуская через себя казахскую нефть, фактически получает "дополнительную карту для игры" с Западом.

Если говорить о влиянии россии, то и на южном Кавказе они снизились за счет вытеснившей их Турции. Но не надо питать иллюзий, что россия оттуда ушла. В некоторых странах она даже усилилась,

– заявил Саакян.

К примеру, она появилась из Нагорного Карабаха, где ее никогда не было.

"Но сейчас Армения оказалась в той ситуации, когда не смогла ничего противопоставить и фактически еще часть ее суверенитета была поглощена россией", – говорит политолог.

По его мнению, Азербайджан сейчас также активизирует сотрудничество с россией и балансирует ее за счет Турции.

То есть россия с Турцией, которые находятся в сложных, но прагматических отношениях, сейчас расписывают "шахматку" по южному Кавказу. И это для Украины ничего хорошего не принесет в региональном разрезе,

– подытожил Саакян.

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