Ангела Меркель отменила свою запись на вакцинацию, – СМИ
Канцлер Германии отменила свою запись на вакцинацию от коронавируса. Вероятная причина – присутствие Меркель на закрытом заседании.
Источник:Bild
Ангела Меркель была записана на вакцинацию на 11 апреля. Однако немецкая газета сообщает, что запись отменили. Это сделали через онлайн-сервис записи к врачам Doctolib.
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Где должна была вакцинироваться Ангела Меркель
По информации издания, вакцинация пациентки по имени Ангела Меркель была запланирована в центре вакцинации на территории бывшего аэропорта Темпельхоф. Здесь используют вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca. Но запись отменили.
Какова вероятная причина отмены записи
- Ангела Меркель 11 апреля была на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
- На заседании были лидеры союзов Армин Лашет и Маркус Зедер.
- Они заявили, что готовы побороться за пост канцлера.
Когда состоится вакцинация Ангелы Меркель
Канцлер будет вакцинирована как можно скорее и сообщит об этом общественности,
– сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.
В декабре 2020 года Ангела Маркель говорила, что вакцинируется тогда, когда "наступит ее очередь".
Кратко о вакцинации в Германии
- Вакцинация в Германии началась 27 декабря 2020 года. Тогда 26 декабря 2020 года первой вакцину получила 101-летняя женщина.
- Первыми в стране вакцинировали людей, которым исполнилось 80 лет, сотрудников домов престарелых и медиков.
- Впоследствии людей старше 70-летнего возраста и людей, которые обеспечивают функционирование государства (полиция, охрана, пожарные и др).
- По состоянию на 11 апреля, по информации Института Роберта Коха, первую дозу вакцинации в Германии уже получили 15,9% населения, а вторую – 6,1% населения.
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