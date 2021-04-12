Канцлер Германии отменила свою запись на вакцинацию от коронавируса. Вероятная причина – присутствие Меркель на закрытом заседании.

Ангела Меркель была записана на вакцинацию на 11 апреля. Однако немецкая газета сообщает, что запись отменили. Это сделали через онлайн-сервис записи к врачам Doctolib.

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Где должна была вакцинироваться Ангела Меркель

По информации издания, вакцинация пациентки по имени Ангела Меркель была запланирована в центре вакцинации на территории бывшего аэропорта Темпельхоф. Здесь используют вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca. Но запись отменили.

Какова вероятная причина отмены записи

Ангела Меркель 11 апреля была на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

На заседании были лидеры союзов Армин Лашет и Маркус Зедер.

Они заявили, что готовы побороться за пост канцлера.

Когда состоится вакцинация Ангелы Меркель

Канцлер будет вакцинирована как можно скорее и сообщит об этом общественности,

– сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

В декабре 2020 года Ангела Маркель говорила, что вакцинируется тогда, когда "наступит ее очередь".

Кратко о вакцинации в Германии