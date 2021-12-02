Ангела Меркель ушла с должности канцлера под песню панк-рокерши

Пост канцлера Германии Ангела Меркель официально покинет на следующей неделе. Однако 2 декабря прошла прощальная церемония под музыку военного оркестра. Одну из композиций исполнила популярная панк-рокерша Нина Хаген.

Музыкальное сопровождение на церемонии прощания Меркель выбирала сама. В список она внесла песню Нины Хаген.

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Меркель ушла с должности под песню панк-рокерши

Правда, певица Нина Хаген исполнила композицию из старого репертуара. Это был не рок, а скорее мелодичная поп-хит, немного напоминающая марш. Песня называется Du hast den Farbfilm vergessen – "Ты забыл цветную пленку".

По словам Меркель, она очень любит музыку, но в большинстве своем классическую. Политик регулярно ездит на знаменитый фестиваль музыки Рихарда Вагнера в Байройте. Потому выбор песни Нины Хаген стал для публики сюрпризом.

Две другие композиции – традиционные: это романтическая песня 1968 года Für mich, soll's rote Rosen regnen (Для меня должен идти дождь из красных роз) актрисы Хильдегард Кнеф и псалом XVIII века.

, у Меркель и Хаген общего немного, но оно есть: они почти ровесницы и обе родились в ГДР.

В Германии есть традиция проводить с должности ведущих политиков церемонией Grosser Zapfenstreich. Она напоминает военный парад – с маршированием, оркестрами и факельным шествием.

Подробности речи Меркель

В своей речи Меркель вспомнила разные вызовы и кризисы, пришедшиеся на время, когда она была у власти. В частности, финансовый кризис 2008 года, миграционный 2015 и пандемию COVID-19.

На церемонию пригласили министров всех правительств Меркель – более 200 человек.

Под какую музыку уходили предыдущие канцлеры Германии

Герхард Шредер в 2005 году уходил с должности канцлера, которую занимал с 1998 года, под песню My Way Фрэнка Синатры.

Томаса де Мезьера провожали в 2014 году под поп-хит восьмидесятых Life Is Life австрийской группы Opus.

Песня Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen: смотрите видео