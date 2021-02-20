Британский премьер Борис Джонсон сделал замечание немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Дело в том, что она во время видеоконференции лидеров G7 забыла выключить микрофон.

Поэтому получилось так, что Меркель рассказывала на немецком что-то личное, пока Джонсон пытался начать серьезные переговоры.

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Курьез на G7: почему Джонсон сделал замечание Меркель

19 февраля происходило виртуальное заседание лидеров стран "Большой семерки" (G7). Но когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался его начать, случился курьез.

Канцлер Германии Ангела Меркель фактически прервала Джонсона, рассказывая что-то по-немецки. Однако тот отнесся к ситуации с юмором.

Вы слышите нас, Анжела? Все ОК, все в порядке. Но, я думаю, вам нужно выключить микрофон,

– со смехом заметил Джонсон.

Заседание G7 не обошлось и без других необычных ситуаций.

Например, президент Франции Эммануэль Макрона опоздал – примерно на 15 секунд.

А затем отличился и сам Джонсон: он призвал страны "Большой семерки" совместно работать над "восстановлением лучших результатов" пандемии.

Джонсон попросил Меркель выключить микрофон: смотрите видео The Sun

К слову, всего неделю назад, 11 февраля, Ангела Меркель стала звездой еще одного курьезного видео. Во время заседания немецкого парламента канцлер после своего выступления забыла на трибуне защитную маску.

Как Меркель отреагировала на то, что забыла маску: смотрите видео ABC