Британський прем'єр Борис Джонсон зробив зауваження німецькій канцлерці Ангелі Меркель. Річ у тім, що вона під час відеоконференції лідерів G7 забула вимкнути мікрофон.

Тож вийшло так, що Меркель розповідала німецькою щось приватне, поки Джонсон намагався почати серйозні переговори.

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Курйоз на G7: чому Джонсон зробив зауваження Меркель

19 лютого відбувалося віртуальне засідання лідерів країн "Великої сімки" (G7). Та коли прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагався його розпочати, трапився курйоз.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель фактично перебила Джонсона, розповідаючи щось німецькою. Однак той поставився до ситуації з гумором.

Ви чуєте нас, Анжела? Все ОК, все гаразд. Але, я думаю, вам потрібно вимкнути мікрофон,

– зі сміхом зауважив Джонсон.

Засідання G7 не обійшлося і без інших незвичних ситуацій.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон запізнився – приблизно на 15 секунд.

А потім відзначився і сам Джонсон: він закликав країни "Великої сімки" спільно працювати над "відновленням кращих результатів" пандемії.

Джонсон попросив Меркель вимкнути мікрофон: дивіться відео The Sun

До слова, лише тиждень тому, 11 лютого, Ангела Меркель стала зіркою ще одного курйозного відео. Під час засідання німецького парламенту канцлерка після свого виступу забула на трибуні захисну маску.

Як Меркель відреагувала на те, що забула маску: дивіться відео ABC

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