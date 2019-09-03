Ангела Меркель пригласила украинского премьера Гончарука в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука с назначением на должность. Она подчеркнула, что ее государство заинтересовано в углублении экономических отношений с Украиной и пригласила Гончарука посетить Берлин.

Меркель также отметила, что хочет продолжать быть надежным партнером Украины и ее правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией, сообщает правительство Германии.

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Германия хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, которые перед ней стоят. Целью остается то, чтобы Украина сформировала собственное будущее со своим суверенитетом и при полной территориальной целостности,

– отметила канцлер Германии.

В конце своего письма Ангела Меркель пожелала Алексею Гончаруку мужества, профессионализма и больших успехов в выполнении возложенных на него задач.

Какие изменения инициирует правительство Гончарука?​

На совещании в Офисе Президента Алексей Гончарук заявлял об амбициозной цели достичь 40% экономического роста за 5 лет. Благодаря этому удастся создать около миллиона новых рабочих мест.



Кроме того, новый Кабмин планирует бороться с бедностью. По словам Гончарука, это можно будет сделать через пересмотр прожиточного минимума и снижение тарифов.