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      Ангела Меркель пригласила украинского премьера Гончарука в Берлин

      98 Читати новину українською
      Ангела Меркель пригласила украинского премьера Гончарука в Берлин

      Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука с назначением на должность. Она подчеркнула, что ее государство заинтересовано в углублении экономических отношений с Украиной и пригласила Гончарука посетить Берлин.

      Меркель также отметила, что хочет продолжать быть надежным партнером Украины и ее правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией, сообщает правительство Германии.

      К слову: Меркель и Макрон берутся за Донбасс, – Rzeczpospolita

      Германия хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, которые перед ней стоят. Целью остается то, чтобы Украина сформировала собственное будущее со своим суверенитетом и при полной территориальной целостности,
      – отметила канцлер Германии.

      В конце своего письма Ангела Меркель пожелала Алексею Гончаруку мужества, профессионализма и больших успехов в выполнении возложенных на него задач.

      Какие изменения инициирует правительство Гончарука?​
      На совещании в Офисе Президента Алексей Гончарук заявлял об амбициозной цели достичь 40% экономического роста за 5 лет. Благодаря этому удастся создать около миллиона новых рабочих мест.

      Кроме того, новый Кабмин планирует бороться с бедностью. По словам Гончарука, это можно будет сделать через пересмотр прожиточного минимума и снижение тарифов.

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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