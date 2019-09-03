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      Ангела Меркель запросила українського прем'єра Гончарука у Берлін

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      Ангела Меркель запросила українського прем'єра Гончарука у Берлін

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала нового Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з призначенням на посаду. Вона наголосила, що її держава зацікавлена у поглиблені економічних взаємин з Україною та запросила Гончарука відвідати Берлін.

      Меркель також зазначила, що хоче продовжувати бути надійним партнером України та її уряду у проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації та боротьби з корупцією, повідомляє уряд Німеччини.

      До слова: Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita

      Німеччина хоче співпрацювати у тісному діалозі з Україною щодо багатьох викликів, які перед нею стоять. Метою залишається те, щоб Україна сформувала власне майбутнє зі своїм суверенітетом та за повної територіальної цілісності,
      – зазначила канцлер Німеччини.

      У кінці свого листа Ангела Меркель побажала Олексієві Гончаруку мужності, професіоналізму та великих успіхів у виконанні покладених на нього завдань.

      Які зміни ініціює уряд Гончарука?На нараді в Офісі Президента Олексій Гончарук заявляв про амбітну ціль досягнути 40% економічного зростання за 5 років. Завдяки цьому вдасться створити близько мільйона нових робочих місць.

      Крім того, новий Кабмін планує боротися з бідністю. За словами Гончарука, це можна буде зробити через перегляд прожиткового мінімума та зниженням тарифів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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