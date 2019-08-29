Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita

Лідери Німеччини, Франції, України та Росії спробують уже найближчим часом у Парижі знайти вихід із глухого кута. Попередня зустріч у такому форматі відбулася в Берліні в 2016 році.

Відтоді угоди, підписані більш ніж чотири року тому в Мінську, в життя не втілювалися. Але зараз німецький канцлер Ангела Меркель вважає, що ситуація може змінитися, оскільки в Києві змінилася влада, пише Rzeczpospolita. Вона також натякає на взаємозв'язок між виконанням мінських домовленостей і можливим поверненням Росії до "Великої сімки".

"Все залежить від доброї волі сторін", – зазначила Маркель, очевидно, маючи на увазі Москву та Київ.

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Пропозиція Москви

Російські аналітики стверджують, що основною темою переговорів у Парижі може стати повне припинення вогню та відвід сил з лінії фронту. Кремлівські ЗМІ також передбачають уже наближчим часом швидке звільнення 33-х українських військовополонених, у тому числі 24 моряків, захоплених росіянами минулого року в Керченській протоці. Також йдеться про те, що до списку можуть потрапити кілька українських політв'язнів, які отримали в Росії тривалі терміни.

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що найближчим часом очікує "перших ефектів" переговорів з цього питання з Москвою. Український лідер двічі обговорював тему полонених телефоном з Путіним. Їхнє звільнення могло б сприяти створенню підходящої атмосфери перед першою зустріччю двох президентів у Парижі. Минулого тижня й Еммануель Макрон закликав главу російської держави звільнити українців.

Думка Москви на тему політичного врегулювання конфлікту на Донбасі залишається незмінною. "Вихід із ситуації один: Київ має почати прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР". Зараз все залежить від Зеленського, – підкреслює в розмові з Rzeczpospolita близько пов'язаний з Кремлем російський політолог Олексій Мухін. – Інших варіантів немає, оскільки Україна може назавжди втратити ці території, якщо мінські угоди перестануть діяти".

Складно, уявити, що Київ піде на прямі переговори з невизнаними жодною країною самопроголошеними "республіками", керують якими громадяни Росії. Ось уже кілька місяців Москва відкрито роздає жителям Донбасу російське громадянство. МЗС РФ повідомляє, що там видано вже більше 25 тисяч паспортів.

Припинити вогонь

"Переговори будуть дуже складними. Упродовж всіх цих років Москва не поступалася у жодному з питань, вона розмовлятиме з позиції сили. Зараз вона роздає паспорти, а потім підніме тему "захисту співвітчизників". Про перспективи політичного врегулювання ситуації на Донбасі говорити ще рано", – зауважує в бесіді з Rzeczpospolita експерт-міжнародник із київського Центру Разумкова Михайло Пашков. Переговори в Парижі стосуватимуться, як він прогнозує, "довгострокового припинення вогню".

Йдеться про те, щоб припинити всі військові дії, принаймні, на півроку, вивести за цей час важку техніку та домовитися, хто спостерігатиме за ситуацією у так званій "сірій зоні". Також необхідно зробити ефективнішою роботу місії ОБСЄ, яка фіксує обстріли, але зазвичай не повідомляє, хто стріляв,

– додає Пашков.

Київські аналітики кажуть, що в Парижі лідери також обговорюватимуть перспективу розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Але до остаточних рішень ще далеко. Росія вважає, що "блакитні каски" мають перебувати на лінії фронту, а Україна наполягає на тому, що миротворців варто направити на ділянку українсько-російського кордону, який не контролює Київ.

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