Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
Ангела Меркель в четвертый раз возглавила немецкое правительство. Сегодня, 14 марта, Бундестаг поддержал ее кандидатуру на посту федерального канцлера Германии.
Об этом сообщает Spiegel.
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"За нее проголосовали 364 депутата из 709 членов Бундестага. При этом для переизбрания ей нужно было 355 голосов", — говорится в сообщении.
Ангела Меркель — немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), с 2005 года — Федеральный канцлер Германии. Первая женщина Федеральный канцлер Германии. В 2015 году стала человеком года по версии журнала "Тайм", а также самой влиятельной женщиной планеты по версии журнала "Форбс".
Источник: 24 Канал
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