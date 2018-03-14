Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз возглавила немецкое правительство. Сегодня, 14 марта, Бундестаг поддержал ее кандидатуру на посту федерального канцлера Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

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"За нее проголосовали 364 депутата из 709 членов Бундестага. При этом для переизбрания ей нужно было 355 голосов", — говорится в сообщении.

Ангела Меркель — немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), с 2005 года — Федеральный канцлер Германии. Первая женщина Федеральный канцлер Германии. В 2015 году стала человеком года по версии журнала "Тайм", а также самой влиятельной женщиной планеты по версии журнала "Форбс".