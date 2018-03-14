Ангела Меркель вчетверте стала канцлером Німеччини

Ангела Меркель вчетверте очолила німецький уряд. Сьогодні, 14 березня, Бундестаг підтримав її кандидатуру на посаді федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel.

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"За неї проголосували 364 депутати з 709 членів Бундестагу. При цьому для переобрання їй потрібно було 355 голосів", – йдеться у повідомленні.

Ангела Меркель — німецький політик, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), з 2005-го року — Федеральний канцлер Німеччини. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. У 2015 році стала людиною року за версією журналу "Тайм", а також найвпливовішою жінкою планети за версією журналу "Форбс".