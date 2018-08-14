Ангела Меркель высказалась об изменении границ на Балканах

Канцлер Германии Ангела Меркель решила прекратить разговоры о разделе Косово и заявила четкую позицию против любых изменений границ на Балканах.

Об этом пишет Politico.

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Много мировых лидеров опасается, что возможное разделение Косово вызовет насилие в нестабильных Балканах на фоне требований других стран о пограничных изменениях.

"Территориальная целостность государств западных Балкан установлена и неприкосновенна", – сказала Ангела Меркель в начале пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

"Это нужно повторять снова и снова, потому что снова и снова делаются попытки поговорить о границах, а мы не можем этого делать", – заявила Меркель.

Президент Сербии Александар Вучич в прошлом месяце выдвинул идею раздела Косово, который провозгласил независимость от Сербии в 2008 году. Наиболее часто обсуждаемый сценарий предусматривает признание Севера Косово частью Сербии. Еще одна часто обсуждаемая возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

Большинство из 1,8 миллиона жителей Косово являются этническими албанцами, однако на территории проживают и другие этнические группы, в частности сербы.