Трамп и Путин тайно договорились о разделе одной страны, – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет России в варианте разделения Косово.

Об этом сообщает Gazeta Ekspres со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте также: В Госдепе США озвучили, о чем договорился Трамп с Путиным

Отмечается, что существует возможность того, что Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите. По информации, предоставленной газетой, администрация Трампа, в частности те, кто имеет дело с внешней политикой, согласились, что Косово должно предоставить территорию, а именно – северные регионы Сербии – в обмен на признание.

Эта перемена в политике президента США состоялась после отставки бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и после прибытия на это место Джона Болтона, который, по данным газеты, известен своим антикосовским подходом с того времени, когда он был послом США в Организации Объединенных Наций.

"Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании" , – говорит безымянный источник письма.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".