15:14
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп и Путин тайно договорились о разделе одной страны, – СМИ

109 Читати новину українською
Встреча Трампа с Путиным
Встреча Трампа с Путиным / kp.ua

Администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет России в варианте разделения Косово.

Об этом сообщает Gazeta Ekspres со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте также: В Госдепе США озвучили, о чем договорился Трамп с Путиным

Отмечается, что существует возможность того, что Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите. По информации, предоставленной газетой, администрация Трампа, в частности те, кто имеет дело с внешней политикой, согласились, что Косово должно предоставить территорию, а именно – северные регионы Сербии – в обмен на признание.

Эта перемена в политике президента США состоялась после отставки бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и после прибытия на это место Джона Болтона, который, по данным газеты, известен своим антикосовским подходом с того времени, когда он был послом США в Организации Объединенных Наций.

"Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании" , – говорит безымянный источник письма.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

Теги: Новости Украины Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Косово Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сегодня, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сегодня, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1861
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сегодня, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4591
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 06:30 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
26340
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 июля, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Блог Медіа 1150
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
КрАЗы, "Казаки" и "Амфибии" – нацгвардейцы показали, чем будут встречать врага
 26 марта 2016 , 12:52
Деканоидзе переняла дурную привычку Авакова. Я зол на нее, — Соболев о реформе полиции
 25 ноября 2015 , 22:24
Маркевич прощается с "Днепром" и не собирается возглавлять сборную Украины
 21 июня 2016 , 15:11
Раскрыто финансовые детали трансфера форварда "Динамо" в Европу
 31 марта 2017 , 12:22
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук