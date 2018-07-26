Трамп та Путін таємно домовилися про поділ однієї країни, – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала зелене світло Росії варіанту поділу Косово.

Про це повідомляє Gazeta Ekspres з посиланням на дипломатичні джерела.

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Зазначається, що існує можливість того, що Трамп домовився про це з президентом Росії Владіміром Путіним на недавньому гельсінському саміті.За інформацією, наданою газетою, адміністрація Трампа, зокрема ті хто має справу з зовнішньою політикою, погодились, що Косово повинно надати територію, зокрема північні регіони, Сербії в обмін на визнання.

Ця зміна в політиці президента США відбулася після відставки колишнього радника з національної безпеки Герберта Макмастера і після прибуття на це місце Джона Болтона, який, за даними газети, відомий своїм антикосовським підходом з того часу, коли він був послом США в Організації Об'єднаних Націй.

"Існує ймовірність того, що буде обговорюватися обмін території. Але кінець цієї драми в тому, що Косово, те що від нього залишилося, можна вважати провінцією Албанії" , – говорить безіменне джерело листа.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин".