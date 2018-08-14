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Ангела Меркель висловилась про зміну кордонів на Балканах

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила припинити розмови про поділ Косово та заявила чітку позицію проти будь-яких змін кордонів на Балканах.

Про це пише Politico.

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Багато світових лідерів побоюється, що можливий поділ Косово викличе насильство на нестабільних Балканах на тлі вимог інших країн про прикордонні зміни.

"Територіальна цілісність держав західних Балкан встановлена і недоторканна", – сказала Ангела Меркель на початку прес-конференції в Берліні з прем'єр-міністром Боснії і Герцеговини Денісом Звіздічем.

"Це потрібно повторювати знову і знову, тому що знову і знову робляться спроби поговорити про кордони, а ми не можемо цього робити", – заявила Меркель.

Президент Сербії Александар Вучич минулого місяця висунув ідею розділу Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Найбільш часто обговорюваний сценарій передбачає визнання Півночі Косово частиною Сербії. Ще одна часто обговорювана можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

Більшість з 1,8 мільйона мешканців Косова є етнічними албанцями, однак на території проживають і інші етнічні групи, зокрема серби.

Теги: Ангела Меркель Новини політики Косово
Джерело: 24 Канал
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