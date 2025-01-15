Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Оксану Савчук и председателя партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

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Что известно об Ангелине Паламар

Ангелина Паламар родилась 16 августа 1924 года. В 15 лет энкаведисты на семейном дворе расстреляли ее папу Емельяна и брата Кароля. У девочки осталась только мама. После этого девушка присоединилась в ряды Украинской повстанческой армии и стала связной под псевдонимом Орыся.

В 15 лет, присягнув на верность Украине, госпожа Ангелина под псевдонимом "Арина" служила связной УПА, рискуя своей жизнью ради свободы родной земли. Ее пример отваги, любви к Украине и самопожертвования навсегда останется в наших сердцах,

– пишет Оксана Савчук.

Два года Ангелина была связной УПА – пятнадцатилетней на Библии присягала на верность Украине.

"Когда ее арестовали энкаведисты, то били так, что, как вспоминала уже после, ломались табуретки на теле... Не выдала никого... Далее – долгие 14 лет Сибири", – пишет Тягнибок.

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