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Англичанин оригинальным способом выступил против Brexit: фото

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Энди Парди "нарисовал" своим автомобильным маршрутом слова "Stop Brexit"
Энди Парди "нарисовал" своим автомобильным маршрутом слова "Stop Brexit" / Фото - Telegraph

Англичанин Энди Парди оригинальным способом выступил против выхода Британии из состава Евросоюза и призвал к свободе передвижения.

Мужчина проехал Европой 30 тысяч километров и "нарисовал" своим маршрутом слова "Stop Brexit". Об этом сообщает The Telegraph.

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"Я всегда хотел сделать что-то подобное вокруг Европы и также я был разочарован тем, как тема Brexit разворачивается последние годы. Я хотел оставить свою работу и сделать что-то для себя, но также я пытался сплотить вокруг этого как можно больше людей", – сказал Парди.

Во время своего маршрута мужчина проехал 32 страны. Он приобрел для путешествия микроавтобус за 6 тысяч фунтов, еще 5 тысяч фунтов он потратил путешествуя. Линию своего маршрута он отслеживал по GPS-трекеру. В дороге 28-летний мужчина пробыл четыре недели.

Англичанин Энди Парди "нарисовал" своим маршрутом слова "Stop Brexit"

Теги: Великобритания Brexit
Источник: 24 Канал
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