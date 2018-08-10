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Англієць в оригінальний спосіб виступив проти Brexit: фото

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Енді Парді "намалював" своїм автомобільним маршрутом слова "Stop Brexit"
Енді Парді "намалював" своїм автомобільним маршрутом слова "Stop Brexit" / Фото - Telegraph

Англієць Енді Парді в оригінальний спосіб виступив проти виходу Британії зі складу Євросоюзу та закликав до свободи пересування.

Чоловік проїхав Європою 30 тисяч кілометрів і "намалював" своїм маршрутом слова "Stop Brexit". Про це повідомляє The Telegraph.

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"Я завжди хотів зробити щось подібне навколо Європи і також я був розчарований тим, як тема Brexit розгортається останні роки. Я хотів залишити свою роботу і зробити щось для себе, але також я намагався згуртувати навколо цього якомога більше людей", – сказав Парді.

Під час свого маршруту чоловік проїхав 32 країни. Він придбав для подорожі мікроавтобус за 6 тисяч фунтів, ще 5 тисяч фунтів він витратив подорожуючи. Лінію свого маршруту він відслідковував за GPS-трекером. У дорозі 28-річний чоловік пробув чотири тижні.


Англієць Енді Парді "намалював" своїм маршрутом слова "Stop Brexit"

Теги: Brexit Великобританія
Джерело: 24 Канал
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