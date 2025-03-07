Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное издание The Moscow Times, признанное в России "нежелательной организацией". Российская пропаганда совершила неожиданный разворот в отношении к США.

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Российские пропагандисты изменили отношение к США

После последних заявлений Дональда Трампа из эфиров кремлевских топ-пропагандистов исчезло любимое слово "англосаксы", которое годами использовали для обозначения американцев.

Яркий пример – Дмитрий Киселев, который еще недавно угрожал стереть США в "радиоактивный пепел". Теперь в своих эфирах он мечтает о "большой тройке" государств: Россию, Китай и США, а НАТО и ЕС называет "несуществующими политическими силами".

Изменился и тон Владимира Соловьева. Когда-то он обзывал США "слугами сатаны", а теперь нежно называет Трампа "Трампушкой" и восхищается его намерениями аннексировать Гренландию и забрать Панамский канал.

Такая перемена не случайна. Как пишет The Moscow Times, в феврале Кремль разослал пропагандистам новые методички, в которых им приказано изменить риторику в отношении США.