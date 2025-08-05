Она была известна под псевдонимами "Марта" и "Малая". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Раловский сельский совет.

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Что известно об Анне Кульчицкой?

Анна Кульчицкая родилась 22 декабря 1929 года в селе Кульчицы в украинской благородной семье Остапа и Ангелины Кульчицких.

Образование она получала в Промышленной школе в Самборе, а затем в педагогическом училище. Но позже бросила учебу и присоединиться к освободительной борьбе.

Так Анна Остаповна стала связной ОУН-УПА.

У нее дома даже проходили совещания национального подполья, к которым присоединялся сам Роман Шухевич.

Анна Кульчицкая была арестована в 1947 году. Советская власть ее приговорила к 10 годам ссылки в Воркуту.

В те годы она работала на строительстве железнодорожных мостов в селе Кожва республики Коми, а затем – на Полярном Урале.

Освободилась Анна Остаповна в 1956 году. Вернувшись домой, она закончила обучение и пошла работать в магазин.

Несмотря на ужасы лагерей, Анна Кульчицкая не сломалась. Она оставила после себя достойный след - как автор сборников патриотической поэзии. Всю свою жизнь она посвятила служению Украине – словом, делом, памятью. Светлая память об этой необычайной женщине, навсегда будет жить в сердцах тех, кто знал ее лично или черпал вдохновение из ее жизненного пути,

– написали в Раливском сельском совете.