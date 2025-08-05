Вона була відома під псевдонімами "Марта" та "Мала". Про це повідомляє 24 Канал зі посиланням на Ралівську сільську раду.

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Що відомо про Ганну Кульчицьку?

Ганна Кульчицька народилася 22 грудня 1929 року у селі Кульчиці в українській шляхетній родині Остапа та Ангелини Кульчицьких.

Освіту вона здобувала у Промисловій школі у Самборі, а згодом у педагогічному училищі. Але пізніше покинула навчання та долучитися до визвольної боротьби.

Так Ганна Остапівна стала зв'язковою ОУН-УПА.

У неї удома навіть проходили наради національного підпілля, до яких долучався сам Роман Шухевич.

Ганна Кульчицька була заарештована у 1947 році. Радянська влада її засудила до 10 років заслання у Воркуту.

У ті роки вона працювала на будівництві залізничних мостів у селі Кожва республіки Комі, а потім – на Полярному Уралі.

Звільнилася Ганна Остапівна у 1956 році. Повернувшись додому, вона закінчила навчання та пішла працювати у магазин.

Попри жахіття таборів, Ганна Кульчицька не зламалася. Вона залишила по собі гідний слід — як авторка збірок патріотичної поезії. Усе своє життя вона присвятила служінню Україні – словом, ділом, пам'яттю. Світла пам'ять про цю надзвичайну жінку, назавжди житиме в серцях тих, хто знав її особисто або черпав натхнення з її життєвої дороги,

– написали у Ралівській сільській раді.