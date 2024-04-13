Упрекнула военных: Маляр довела депутата Совсун до слез в прямом эфире

Бывшая заместитель министра обороны довела депутата Инну Совсун до слез при обсуждении проблемы демобилизации военных ВСУ. Маляр "забросила" военным, что они должны были бы знать о том, что их демобилизация сейчас невозможна.

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и депутат от партии "Голос" Инна Совсун дискутировали в эфире программы “Новый отсчет” на телеканале Суспільне. Дискуссия вышла из-под контроля, когда женщины начали обсуждать вопрос демобилизации военных.

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Подробности инцидента

В эфире депутат Совсун подняла проблему демобилизации военных и отметила, что ее муж воюет "на нуле" без отдыха уже два года. Она хотела донести, что ротация уже не поможет таким воинам – они заслуживают того, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Маляр постоянно перебивала Совсун и повторяла, что демобилизация невозможна. Более того, она упрекнула жене военного тем, что ее муж, идя в армию, не прочитал норму Конституции о том, что демобилизация невозможна до завершения военного положения.

"А когда он шел, то знал норму Конституции, что демобилизация невозможна до завершения военного положения?" –спросила экс-заместитель министра.

На что Совсун отметила, что мужчины, которые мобилизовались 24 февраля, сделали то, что было крайне необходимо. И не стоит их упрекать тем, что они не прочитали Конституцию.

Маляр заявила, что возможность отдыха военным дает ротация, и заметила, что если муж Совсун не имел отпуска за все это время, то это "нарушение прав человека".

Нардеп пыталась выразить полностью свое мнение о том, что ротация, то есть возможность отдохнуть, "никого не спасет", однако Маляр постоянно перебивала ее речь и продолжала подчеркивать, что в Конституцию была заложена соответствующая норма, поэтому военнослужащие должны были быть готовы к такому развитию событий.

Ведущие программы пытались снизить градус и несколько раз попросили Маляр не перебивать Совсун, чтобы все стороны высказывались поочередно, однако тщетно.

В один момент Совсун заплакала. Со слезами на глазах она сказала, что за два года ее муж едва видел своих детей.

Мой муж ушел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужей. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушли 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал самый важный, самый сложный момент в истории. А вы сейчас делаете вид, этой проблемы не существует. Что эти люди являются железными и могут воевать дальше,

– сказала Совсун.

Она добавила, что ротация эту проблему не решит.

Фрагмент из эфира:

Впоследствии в инстаграме нардеп прокомментировала конфликт, отметив, что до сих пор не может оправиться от сказанного Маляр.

"Зашла в метро на своей станции, случайно села в поезд в противоположную сторону. Что-то я не могу оправиться после услышанной вчера фразы Анны Маляр о том, что "ну те мужчины, которые мобилизовались в первый день, они же знали, что это до конца войны..." Сами виноваты, ага. Как теперь это забыть?" – написала она.