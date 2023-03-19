Об этом Анна Маляр отметила в своем телеграм-канал. К слову, раньше 24 Канал рассказывал о кремлевском нарративе, якобы войска НАТО воюют в Украине в рамках новой мобилизационной кампании.

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Российские пропагандисты пытаются дискредитировать украинскую армию

Анна Маляр развенчала популярные мифы, распространяемые кремлевской пропагандой, чтобы дискредитировать ВСУ и военное командование. В частности, в сети в сети "гуляет" фейк о том, что через приложение "Дия" выдают или будут выдавать повестки.

Также постоянно распространяется информация, что якобы через "Дию" будут выдавать повестки. Повестки через "Дию" не выдают,

– написала Маляр в своем телеграм-канал.

Более того, заместитель министра обороны добавила, что сейчас этот вопрос даже не прорабатывается. Это означает, что любые вбросы по этому вопросу можно считать дезинформационными.

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Какой еще фейк опровергла Маляр