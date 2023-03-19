Об этом Анна Маляр отметила в своем телеграм-канал. К слову, раньше 24 Канал рассказывал о кремлевском нарративе, якобы войска НАТО воюют в Украине в рамках новой мобилизационной кампании.
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Российские пропагандисты пытаются дискредитировать украинскую армию
Анна Маляр развенчала популярные мифы, распространяемые кремлевской пропагандой, чтобы дискредитировать ВСУ и военное командование. В частности, в сети в сети "гуляет" фейк о том, что через приложение "Дия" выдают или будут выдавать повестки.
Также постоянно распространяется информация, что якобы через "Дию" будут выдавать повестки. Повестки через "Дию" не выдают,
– написала Маляр в своем телеграм-канал.
Более того, заместитель министра обороны добавила, что сейчас этот вопрос даже не прорабатывается. Это означает, что любые вбросы по этому вопросу можно считать дезинформационными.
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Какой еще фейк опровергла Маляр
- Российские захватчики распространяют ложную информацию о том, что украинские мобилизованных без подготовки отправляют на передовую в Бахмут. Однако Министерство обороны Украины опровергло этот распространенный миф.
- По словам заместителя министра Анны Маляр, мобилизованных сначала направляют в учебные центры. Подготовка рядового и сержантского состава действительно происходит по сокращенным срокам, но качество обучения при этом не страдает.
- К тому же мобилизованные направляются на разные направления, а не только на Восток. Например, тыловые воинские части, такие как учебные заведения, базы, склады, арсеналы, ремонтные части, части связи и киберобороны также нуждаются в специалистах.
- Или на должности, связанные с охраной и обороной аэродромов, госпиталей и автобаз. В таких местах необходимо концентрировать часть защитников, которые будут охранять и защищать их круглосуточно.