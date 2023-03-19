Про це Ганна Маляр зазначила у своєму телеграм-каналі. До слова, раніше 24 Канал розповідав про кремлівський наратив, буцімто війська НАТО воюють в Україні у межах нової мобілізаційної кампанії.

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Російські пропагандисти намагаються дискредитувати українську армію

Ганна Маляр розвінчала популярні міфи, які поширює кремлівська пропаганда, аби дискредитувати ЗСУ та військове командування. Зокрема у мережі "гуляє" фейк про те, що через застосунок "Дія" видають чи будуть видавати повістки.

Також постійно шириться інформація, що нібито через "Дію" будуть видавати повістки. Наразі повістки через "Дію" не видають,

– написала Маляр у своєму телеграм-каналі.

Щобільше, заступниця міністра оборони додала, що наразі це питання навіть не опрацьовується. Це означає, що будь-які вкиди щодо цього питання можна вважати дезінформаційними.

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Який ще фейк спростувала Маляр