Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.

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Маляр зазначила, що через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

Зверніть увагу! Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для цього потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410,

0-800-500-442,

044-454-44-99

Крім того, треба знати, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Схід.

Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближати нашу перемогу. Спектр широкий – від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв'язку і кібероборони,

– розповіла Ганна Маляр.

У цьому контексті вона згадала про аеродроми, шпиталі та автобази, де теж необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі посади також відбувається мобілізація.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Він наголосив, що незалежно від мобілізації, Повітряним силам ЗСУ необхідна передусім потрібна вмотивована молодь. За словами Ігната, із майбутнім вступом України в НАТО, перспектива військової служби, особливо в Повітряних Силах, виглядає вельми привабливою. Однак для цього обов'язково потрібно перемогти і відбудувати сильну країну, додав речник.