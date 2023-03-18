Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, українська сторона змінила свою думку щодо необхідності оборони Бахмута.

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Обіцяний наступ ворога розпочато

Олексій Гетьман пояснив, що від Куп'янська, намагаючись атакувати Лиман та Слов'янськ, потім до Вугледару, також Авдіївка, Мар'їнка – це і є спроба великого наступу росіян.

Це дуга в 500 кілометрів. Вони саме так намагалися прорізати нашу оборону по центру, тобто це є Бахмут, щоб потім рухатися на Південь до Вугледара і на Північ до Лиману,

– переконаний він.

На його думку, ворог прагнув зробити два кільця та оточити наше угрупування.

Бахмут важливий

Майор запасу ЗСУ наголосив, що наразі Бахмут – це фортеця.

Це місто стало важливим та стратегічним об'єктом, який треба не віддавати ворогу і тримати там оборону стільки, скільки це можливо,

– переконаний він.

На думку Гетьмана, якщо події, які відбуваються зараз, дійсно є кульмінацією, то росіяни ще трішки спробують робити якісь наступальні дії.

"Потім якщо у них не буде на це ні сил, ні засобів, то можна вважати, що за великим рахунком їхній наступ вже призупинився", – розказав він.

За його словами, невідомо, чи зможуть окупанти розпочати щось нове пізніше.

За це час ми вже маємо зробити наші контрнаступальні дії на будь-якій ділянці фронту,

– додав він.

Гетьман підсумував, що ворог все одно не полишить Бахмут, але, ймовірно, не буде вже вдаватися до таких штурмів міста.

Наступ росіян: останнє