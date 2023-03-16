У щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан пояснив, чому насправді Україні потрібен Бахмут.

​Важливо Під Бахмутом влучно знищили штурмову групу окупантів: потужне відео

Утримання Бахмута

Роман Світан розповів, що ЗСУ утримують не місто, а рубіж оборони, який в районі Бахмута та проходить переважно по річці Бахмутка. До неї росіянам дуже складно підійти зі сходу та півдня.

Якби там не було Бахмута – от взагалі не було б цього міста, цей рубіж так би й утримувався. Тут є десятки кілометрів траси, ніякого міста немає, але росіяни бʼються об цю трасу й не проходять,

– пояснив Світан.

Траса, яка вигідна ЗСУ / Скриншот

"Траса сама по собі є рубежем оборони. За нею починаються висоти і її дуже добре утримувати. Там практично рівні поля, підійти дуже складно, саме тому росіяни не можуть цього зробити", – додав військовий експерт.

Чому ЗСУ не варто виходити з Бахмута

Полковник запасу ЗСУ зазначив, якщо кидати цей рубіж оборони, тоді прийдеться шукати інший. А ним може стати – Часів Яр.

"Це відхід на понад 10 кілометрів. При чому прийдеться відходити ще з декількох селищ, адже вони не будуть прикриті фланговими гарнізонами", – наголосив Світан.



Інші рубежі для ЗСУ / Скриншот

За його словами, фронт, звісно, не посиплеться, але в цій частині він однозначно провалиться. Адже тоді прийдеться йти за трасу Костянтинівка – Бахмут. Саме тому Україна утримує цей рубіж оборони.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Удар, якого росіяни не витримають

Військовий експерт розповів, що Бахмутський гарнізон не дає ворогам сильно вирватися у бік Словʼянська. Росіянам буде дуже складно, адже, якщо вони хоча б ще кілометрів з 10 пройдуть в сторону Словʼянська, то потраплять під потужні флангові удари Краматорської та Дружківської угрупувань.

"А це флангові удари – вони їх просто не витримають. Саме тому й волають в інформаційному просторі Пригожина, що він не може рухатися, бо в нього проблеми з флангами", – додав Світан.

Новини з фронту: останні події